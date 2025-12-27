  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
sabato 27 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Rapinato con bastone e coltello: i responsabili restano carcere

Carcere per i due tunisini, domiciliari con braccialetto elettronico per la donna polacca
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Carcere per i due tunisini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per la donna polacca. È questa la decisione assunta oggi dal Gip di Udine, Carlotta Silva, che ha convalidato l’arresto delle tre persone coinvolte nella violenta rapina avvenuta la mattina della Vigilia in via Calatafimi, a Udine.

La vittima, un 37enne originario di Teramo, si trovava in città per trascorrere le festività natalizie dalla zia, quando fu avvicinato dai tre con la scusa di acquistare della droga. Al suo rifiuto, l’uomo fu spinto a terra, derubato di 40 euro e colpito con un bastone di legno e un coltello.

Nonostante le ferite, il 37enne era riuscito a inseguire i rapinatori fino ad indicare ai carabinieri il loro covo di Basaldella. Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due uomini e i domiciliari per la donna.

