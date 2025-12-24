  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incendio sul tetto, salvata un’intera famiglia
Trieste, in Porto vecchio oltre un centinaio di migranti
Cade dalla seggiovia, gravissimo un 30enne
La bora è la co-invitata del Natale triestino
Un panettone per la comunità del carcere di Udine
A Orzano scatta la protesta, nasce un nuovo comitato contro il...
Impianto Biometano in costruzione a Orzano, è il “gemello” di Pagnacco
Tragedia di via Grazzano, la Procura dispone l’autopsia sulla vittima
Spintona un agente: denunciato mendicante a Udine
Rapinato, preso a bastonate e ferito col coltello: tre arresti
Cronaca

Rapinato, preso a bastonate e ferito col coltello: tre arresti

Questa mattina in via Calatafimi a Udine.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato prima fatto cadere a terra, poi preso a bastonate e ferito alle mani con dei coltelli da cucina. Vittima, questa mattina, un 37enne originario di Teramo che aveva deciso di trascorrere le vacanze natalizie dalla zia che risiede a Udine.

Erano le 8 quando due tunisini, di 44 e 26 anni, e una donna polacca di 40, lo hanno avvicinato in via Calatafimi con la scusa di vedergli della droga. Al rifiuto, i tre lo hanno spinto facendolo cadere a terra, strappandogli dalle tasche 40 euro. Il 37enne ha cercato di reagire ma è stato prima percosso con un bastone di legno dalla donna, poi i due complici lo hanno minacciato procurandogli delle ferite alle mani con dei coltelli da cucina. Quindi sono scappati.

Senza perdersi d’animo, la vittima ha inseguito i malviventi fino a individuarne il loro rifugio, in un’abitazione di Basaldella, allertando contemporaneamente il 112. Sul posto sono subito giunti i carabinieri del Radiomobile insieme ad una pattuglia del primo intervento che hanno bloccato ed arrestato i tre. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare i due coltelli utilizzati durante l’aggressione.

Mentre per la donna si sono aperte le porte del carcere di Trieste, i due tunisini sono stati condotti nel penitenziario di Udine.

