Rapinato, preso a bastonate e ferito col coltello: tre arresti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato prima fatto cadere a terra, poi preso a bastonate e ferito alle mani con dei coltelli da cucina. Vittima, questa mattina, un 37enne originario di Teramo che aveva deciso di trascorrere le vacanze natalizie dalla zia che risiede a Udine.

Erano le 8 quando due tunisini, di 44 e 26 anni, e una donna polacca di 40, lo hanno avvicinato in via Calatafimi con la scusa di vedergli della droga. Al rifiuto, i tre lo hanno spinto facendolo cadere a terra, strappandogli dalle tasche 40 euro. Il 37enne ha cercato di reagire ma è stato prima percosso con un bastone di legno dalla donna, poi i due complici lo hanno minacciato procurandogli delle ferite alle mani con dei coltelli da cucina. Quindi sono scappati.

Senza perdersi d’animo, la vittima ha inseguito i malviventi fino a individuarne il loro rifugio, in un’abitazione di Basaldella, allertando contemporaneamente il 112. Sul posto sono subito giunti i carabinieri del Radiomobile insieme ad una pattuglia del primo intervento che hanno bloccato ed arrestato i tre. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare i due coltelli utilizzati durante l’aggressione.

Mentre per la donna si sono aperte le porte del carcere di Trieste, i due tunisini sono stati condotti nel penitenziario di Udine.