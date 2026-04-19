Rapine in villa: vittime in casa richiuse nei ripostigli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Colpiscono con precisione e senza esitazioni, scegliendo obiettivi mirati e agendo anche con i proprietari presenti: cresce la preoccupazione tra Martignacco e Moruzzo dopo due rapine in villa emerse solo negli ultimi giorni. Un elemento inquietante accomuna i due episodi: le vittime sono state rinchiuse in uno sgabuzzino durante i colpi.

Il primo episodio risale a circa due settimane fa a Martignacco, dove tre individui sono riusciti a introdursi in un’abitazione mentre la proprietaria si trovava all’interno. I malviventi, con modalità rapide e decise, si sono fatti consegnare orologi e gioielli, per poi chiudere la donna in uno sgabuzzino e dileguarsi. Un colpo importante, sul quale sono ancora in corso accertamenti.

Simile anche il secondo episodio, avvenuto la scorsa settimana a Moruzzo. Vittima una donna di circa 70 anni, anche lei rinchiusa in un ripostiglio mentre i ladri agivano indisturbati.

Su entrambi i casi indagano i carabinieri di Martignacco insieme al Comando provinciale di Udine. Gli investigatori stanno cercando eventuali collegamenti tra i due colpi, che per modalità e tempistiche fanno ipotizzare un’azione organizzata.