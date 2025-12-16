Rapine, l’offensiva della polizia: raffica di denunce a Pordenone

L’attività investigativa, dopo alcune rapine che si sono verificate negli ultimi giorni a Pordenone, in particolare nella zona dell’autostazione, ha portato oggi, da parte della polizia di stato, alla denuncia di alcuni giovani. Alcuni sarebbero minori. Sui particolari, al momento, c’è il massimo riserbo della Questura. E’ stato, quindi, adottato il pugno di ferro per dare anche un segnale forte alla cittadinanza che, negli ultimi tempi, a fronte di alcuni episodi, aveva mostrato perplessità sul fronte della sicurezza.