martedì 16 Dicembre 2025
Cronaca

Rapine, l'offensiva della polizia: raffica di denunce a Pordenone

Coinvolti anche minori.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

L’attività investigativa, dopo alcune rapine che si sono verificate negli ultimi giorni a Pordenone, in particolare nella zona dell’autostazione, ha portato oggi, da parte della polizia di stato, alla denuncia di alcuni giovani. Alcuni sarebbero minori. Sui particolari, al momento, c’è il massimo riserbo della Questura. E’ stato, quindi, adottato il pugno di ferro per dare anche un segnale forte alla cittadinanza che, negli ultimi tempi, a fronte di alcuni episodi, aveva mostrato perplessità sul fronte della sicurezza.

