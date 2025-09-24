Rapine nei negozi di Udine, due condanne per oltre 5 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 5 anni di reclusione per due rapine in negozi del capoluogo friulano. A tanto ammontano le pene inflitte oggi dal Tribunale di Udine a due cittadini algerini per due diverse vicende.

La prima riguarda la spaccata al bar Al Pozzo, tra le vie Aquileia e Ungheria, avvenuta nella notte del 29 aprile scorso. Poco prima dell’alba, un uomo incappucciato infranse con una mazza la porta antipanico del locale, portando via l’incasso di 1.500 euro, 50 euro contenuti in un borsellino e due pc portatili. L’addetta alle pulizie di un vicino negozio, però, assistette alla scena e chiamò la polizia, che individuò l’uomo poco distante mentre si allontanava in bicicletta. Al momento dell’arresto, il ladro cercò inutilmente di divincolarsi.

Per quell’episodio, oggi il gup Rossella Miele ha condannato con il rito abbreviato il 32enne Zaki Messikh, difeso dall’avvocato Patrizio Paolo Palermo, a 3 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Il pm aveva chiesto quasi 5 anni di reclusione.

Consistente anche la pena, un anno e 8 mesi di reclusione, inflitta con il rito abbreviato dal giudice Mauro Qualizza al 28enne Ishak Amin Blegourmi, difeso dall’avvocato Giovanni Donazzolo, per il furto di 20 energy drink: un mese di carcere per ogni lattina. Il pm aveva chiesto una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Il 21 agosto, il giovane entrò nel supermercato di via Vittorio Veneto e ne uscì con le bevande nascoste nello zaino. Due dipendenti del supermercato se ne accorsero e lo raggiunsero. Il 28enne guadagnò la fuga strattonandoli, ma fu arrestato poco dopo dalla polizia locale.