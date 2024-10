Tre rapine in due settimane: 55enne di Udine condannato a 8 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Evade dal carcere e mette a segno tre rapine tra Natale e Capodanno 2022: incastrato dal dna. E’ stata una gocciolina di sangue lasciata sul luogo dell’ultimo colpo, la farmacia di Coseano, a dare agli inquirenti la certezza che fu lui l’autore delle rapine. Marco Hudorovich, 55 anni di Udine difeso dall’avvocato Massimo Cescutti, è stato condannato con il rito abbreviato dal gip di Udine Mariarosa Persico a 8 anni di reclusione.

Tutto comincia il 19 dicembre 2021, quando l’uomo in libertà vigilata non rientra nel carcere milanese di Opera. Torna in Friuli e la vigilia di Natale mette a segno il primo colpo ad Aviano. Entra nel salone Hair Stiling e, taglierino alla mano, prende l’incasso di 2mila euro, oltre allo zaino della parrucchiera e a 200 euro di una cliente. Poi chiude le due donne nel bagno e si dà alla fuga. Una settimana dopo, a San Silvestro, raggiunge Valvasone Arzene con un complice a bordo di un’automobile rubata due giorni prima a Codroipo. Qui i due, armati di teglierino e coltello da cucina e con il volto travisato, rapinano in meno di un minuto la Cospalat dell’incasso, 1.100 euro, oltre al portafogli delle due commesse.

Infine, il 10 gennaio 2023 rapina la farmacia di Coseano, sempre con il taglierino alla mano, prendendosi 600 euro d’incasso, oltre ai portafogli della farmacista e di una cliente. Nella concitazione del momento, però, si ferisce con il taglierino e lascia cadere la gocciolina di sangue. Grazie all’esame del dna, gli inquirenti avranno la certezza della sua identità. L’uomo sarà arrestato dopo qualche tempo a Milano.