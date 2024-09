Rapinò del rolex un anziano a Rapallo, 26enne arrestato dalla polizia a Udine

La polizia di Udine ha arrestato lunedì scorso in città un cittadino rumeno di 26 anni, residente a Milano, per il quale il Tribunale di Genova ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. L’uomo è stato identificato dal personale della Squadra Volante durante normali controlli sul territorio. Transitando in via Pietro di Brazzà, gli agenti si sono accorti un uomo e una donna si muovevano lungo la strada con modalità sospette. Dai controlli è risultato che a carico dei due c’erano precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’uomo, in particolare, era destinatario di un’ordinanza di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova a marzo del 2023 per rapina aggravata. I fatti risalgono al gennaio del 2021, quando nel centro di Rapallo è stato aggredito un settantaduenne, al quale è stato rubato un orologio Rolex. Il 26enne rumeno è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.