domenica 26 Ottobre 2025
Cronaca

Rapinò il capotreno, marocchino arrestato nella sala slot

Furto in abitazione a Romans di Varmo. A Raschiacco donna derubata con tecnica dell'abbraccio
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un cittadino marocchino di 20 anni, per il quale due giorni prima era stata emessa la misura cautelare in carcere, è stato rintracciato ieri sera dai carabinieri del capoluogo friulano nella sala slot Wincity di Tavagnacco. L’uomo era ricercato per aver rapinato un capotreno di Trenitalia, avvenuta il primo ottobre scorso. Il giovane, mentre era in stazione a Udine, aveva sottratto il borsello al ferroviere colpendolo con un ombrello, causandogli lesioni. Poi si era dato alla fuga.

Al momento del fermo, il 20enne è stato perquisito e trovato in possesso di 20 cuffiette bluetooth, probabile bottino di furti avvenuti nelle ore precedenti. I militari dell’arma hanno poi portato il ragazzo in carcere a Udine. Sono in corso accertamenti per rintracciare i proprietari dei dispositivi elettronici.

Ieri i carabinieri sono intervenuti anche a Romans di Varmo per un furto in abitazione e a Racchiuso di Faedis per il furto di una collana con  la tecnica dell’abbraccio. Nel primo caso, la vittima è un uomo di 47. I ladri sono entrati nella sua abitazione attorno alle 22 forzando un infisso, per poi impossessarsi di 600 euro e monili d’oro.

Nel secondo, una donna di 76 anni è stata avvicinata nel pomeriggio da una sconosciuta nel giardino di casa. La ladra l’ha abbracciata con una scusa e le ha sfilato dal collo il gioiello del valore di 700 euro.

