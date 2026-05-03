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Cronaca

Rapiscono un minore dopo un colpo di cocaina fallito, 4 arresti

E' stato il padre dell'adolescente, pagato un riscatto, a denunciare l'accaduto.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un sequestro di persona brutale, consumato in pochi minuti a due passi dal tribunale di Pordenone per qualche centinaio di euro. La polizia ha smantellato una banda composta da tre giovani tra i 20 e i 24 anni e un minorenne, tutti italiani, accusati di aver sequestrato, caricato in macchina e picchiato – con un martello e una spranga – un adolescente dopo una trattativa di droga finita male.

Secondo la ricostruzione della Dda di Trieste, la vittima è stata attirata in una trappola con un pretesto. Una volta sul posto, il giovane è stato accerchiato, picchiato e poi caricato a forza su un’auto. L’obiettivo dei sequestratori? Recuperare il denaro perso in un acquisto di cocaina fallito, di cui il minore era stato intermediario. Sotto minaccia, il ragazzo è stato costretto a chiamare il padre per chiedere un riscatto di mille euro.

Nonostante il rilascio avvenuto dopo il pagamento di 500 euro, il padre della vittima ha denunciato immediatamente l’accaduto. Decisive per l’identificazione dei responsabili sono state le telecamere di sorveglianza della zona, in particolare quelle del palazzo di giustizia, che hanno filmato l’intera aggressione.

I tre maggiorenni si trovano ora in carcere con accuse pesanti: sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Il presunto capobanda, un 22enne, ha già ammesso le proprie responsabilità davanti al gip dichiarandosi pentito.

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