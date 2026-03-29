Rapporti troppo stretti tra due militari, il caso finisce al Tar

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno accusato il loro diretto superiore. Lui di aver fatto battute di carattere velatamente sessuale. Lei di averla sottoposta a violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Ritenendo le accuse infondate, l’amministrazione militare ha inflitto per due volte una sanzione disciplinare di 7 giorni di rigore all’uomo e di 13 giorni alla donna. Il caso è finito all’attenzione del Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha confermato le sanzioni.

Protagonisti due graduati dell’esercito di stanza in Friuli che, secondo il diretto superiore, trascorrevano assieme troppo tempo durante le ore di servizio. I due si sono lamentati con il loro comandante. In particolare, la donna ha detto di aver subito violenze fisiche per essere stata spostata di ufficio, psicologiche per il divieto di frequentare il commilitone, sessuali per la ripetizione costante di non incontrarlo durante le ore di servizio. Tali, accuse considerate non veritiere, hanno portato alle sanzioni.

I due hanno fatto ricorso gerarchico e la Brigata Alpina Julia, che in questo frangente ha fatto da ‘giudice’, ha ordinato di rifare il procedimento. La nuova decisione, presa dalle stesse persone, ha confermato le sanzioni. Da qui, il ricorso al Tar da parte dei due graduati. Il giudice ha dato loro torto e confermato le decisioni dei superiori.

I legali dei due militari, Emanuele Sergo e Sara Pizziolo, valuteranno il ricorso al Consiglio di Stato.