Rave party a Vivaro, 300 identificati. La Procura di Pordenone valuta azioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora un rave party nell’area protetta dei Magredi a Vivaro. Tra sabato notte e domenica, musica a tutto volume un migliaio di persone che ballano, centinaia di auto e camper in una zona dove è persino vietato arrivare con i veicoli a motore. A interrompere tutto i carabinieri, nelle prime ore di domenica, avvertiti dai cacciatori che cecavano selvaggina e si sono imbattuti in una marea umana scatenata. All’arrivo delle forze dell’ordine è scattato il fuggi fuggi, ma molti, oltre 300 persone, sono stati fermati e identificati: arrivavano in particolare dal Triveneto e dalla Lombardia, soprattutto under 30. Gli uomini dell’Arma hanno lavorato fino a tarda sera. Nella zona, nei pressi del rudere Casa Zoppa vicino al poligono militare del Cellina, è stata trovata anche della droga – di diverso tipo ma non in ingenti quantità e sempre in dosi per uso personale – anche perché molti sono riusciti a scappare prima di essere bloccati data vastità della zona magredile, proprio per questo scelta come luogo di ritrovo, molto isolato, con un tam tam tra i canali social. La Procura di Pordenone sta valutando se deferire gli identificati per il reato di occupazione di suolo demaniale, ma per i partecipanti c’è anche il rischio di un’elevata sanzione amministrativa per aver deturpato un sito si interesse comunitario.

Carabinieri e Questura sono alla ricerca degli organizzatori del mega evento illegale. Non è la prima volta che quell’area di Vivaro viene scelta meta di un rave party. Era già accaduto lo scorso inizio agosto, con numeri e modalità simili. Anche in quel caso intervennero Polizia e Carabinieri. Alle spalle potrebbe esserci la stessa organizzazione. Anche nel 2012, e in precedenza Vivaro, fu teatro di radunai ad alto tasso musicale e di droga. Anche Cordenons è stata spesso meta di rave lungo il greto del Meduna, con un’intensa attività di controllo messa in campo da forze dell’ordine e amministrazione comunale.