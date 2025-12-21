Rave sul Cellina: 140 identificati, “caccia” all’organizzatore

L’invito a partecipare stava correndo già da qualche giorno sui social e su alcune chat private di messaggistica istantanea. Ma a spegnere la musica, nel cuore della notte appena trascorsa, ci hanno pensato i carabinieri che in forze, tra le 4 e le 4.30, sono intervenuti sul greto del torrente Cellina, nel comune di Montereale, dove 140 persone, provenienti da tutto il Triveneto, arrivati a bordo di 40 mezzi, stavano partecipando ad un rave party. Una festa abusiva, organizzata in un’area demaniale, a suon di musica techno. Che numerosi residenti della vallata hanno udito per diverse ore.

I militari della compagnia di Spilimbergo, sul posto con Radiomobile ed equipaggi di diverse stazioni, hanno provveduto, dopo aver delimitato l’area nella quale era in corso il rave, ad identificare uno ad uno i partecipanti. Al momento nessuna persona è stata denunciata dall’Arma. L’unico che potrebbe essere deferito all’autorità giudiziaria è l’organizzatore dell’evento che, però, non si trova. Sono in corso gli accertamenti del caso per riuscire ad individuarlo.