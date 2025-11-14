Razzie in ville e appartamenti, al via le pattuglie anti furto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Numerose pattuglie con auto di servizio e personale in borghese. Un servizio mirato di controllo del territorio, quello messo in campo ieri sera dai carabinieri – delle compagnie di Pordenone, Sacile e Spilimbergo – in tutta la Destra Tagliamento. Un’attività che ha visto i militari, coordinati tra loro e sotto le direttive del comandante provinciale del reparto operativo, il tenente colonnello Claudio De Leporini, impegnati nel contrasto del fenomeno dei furti in abitazione e delle truffe. Ma anche nell’attività di monitoraggio di alcune delle zone più calde di Pordenone, come la stazione degli autobus dove, da tempo, si verificano risse tra giovani. Ma anche episodi di spaccio di stupefacenti, con i pusher che poi tentano di nascondersi nel vicino parco Querini.

I carabinieri hanno controllato un gruppetto di giovani, quasi tutti stranieri, che stavano bivaccando nell’area della stazione. La presenza dell’Arma non è passata inosservata. Alcune delle persone alle quali è stato chiesto il documento d’identità erano già note alle forze dell’ordine. Il controllo è filato via liscio, senza che nessuno si sia alterato. Non sono state riscontrate irregolarità.

Nel frattempo sono giunte notizie di furti in casa commessi tra Cordenons e Fiume Veneto. Sfrecciate via alcune auto, l’attenzione dei carabinieri si è focalizzata sulle bande di ladri che, con il cambio dell’ora, stanno imperversando nel Friuli Occidentale.

Le pattuglie hanno poi effettuato controlli a tappeto sulle principali arterie stradali pordenonesi. Sono stati fermati alcuni veicoli anche in viale Treviso. Normale attività, verrebbe da dire. Ma di questi tempi ogni singolo posto di controllo permette ai carabinieri di raccogliere elementi preziosi e di incrociare, tra loro, decine di dati.