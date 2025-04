Re Carlo III omaggia Paola Del Din a 80 anni dal primo lancio in paracadute

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un omaggio da un potente della terra, l’ennesimo per Paola Del Din, medaglia d’oro al valor militare. A citarla è stato Re Carlo III nel suo discorso alla Camera a Roma, dove è in visita ufficiale assieme alla Regina Camilla. Nel suo lungo intervento, nel quale si è cimentato anche con l’italiano, il re ha speso un ricordo anche per la patriota friulana. “Fu addestrata dalle forze britanniche e si lanciò con il paracadute per la sua missione 80 anni fa proprio oggi”, ha detto, “pensiamo tutti a Paola celebrando il suo coraggio e i suoi 101 anni”.

Del Din è un simbolo delle Resistenza italiana, è stata la prima donna paracadutista italiana a compiere un lancio di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si unì alla Brigata Osoppo insieme al fratello Renato, che perse la vita in un’azione contro i fascisti. In suo onore, Paola adottò il nome “Renata” e si dedicò a missioni rischiose come staffetta e informatrice. Addestrata dalle forze britanniche, si lanciò in Friuli il 9 aprile 1945 per consegnare documenti cruciali, nonostante una frattura alla caviglia.

Re Carlo aveva già inviato i suoi personali auguri a Paola Del Din nell’agosto del 2023 quando lei aveva compiuto 100 anni ricordandola come agente dei servizi segreti della Gran Bretagna, col nome di copertura “Renata”.