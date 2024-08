Reana in Lutto, morto l’ex sindaco Edi Colaoni

Reana del Rojale in lutto per la morte improvvisa dell’ex sindaco Edi Colaoni, primo cittadino del Comune per due mandati, dal 2004 al 2014 e attuale segretario della Lega reanese. L’apprezzato amministratore si è spento nel giorno del suo 64imo compleanno per un malore che non gli ha lasciato scampo.

Laureato in giurisprudenza, esperto in tematiche e legislazione sui servizi pubblici locali, era stato assunto da Autovie Venete S.p.A., concessionaria per la quale aveva svolto anche l’incarico di commissario per l’emergenza della mobilità-terza corsia.

La carriera politica è iniziata nel 1999, a 39 anni, con incarichi da assessore e consigliere nel suo comune prima di essere eletto alla guida stessa dell’Ente locale.

Colaoni è stato inoltre componente del CdA della Consulta d’ambito territoriale ottimale competente per il Servizio Idrico Integrato e di Ditedi, il Distretto delle tecnologie digitali, oltre che componente dell’Assemblea di A&T e di CAFC, per la quale ha svolto anche il ruolo di vice presidente. Oltre ad essere iscritto all’albo dei “Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia. Fu, fu per anni parte attiva di tanti sodalizi locali, dalla pro loco di Reana del Rojale, all’Acli e all’Anac.

Tra i primi a esprimere il suo cordoglio il presidente del Consiglio regionale Mauro. “Ci lascia un amministratore competente, profondamente impegnato per il territorio e la sua gente – ha ricordato Bordin in una nota -. Alla famiglia e ai sui cari un sincero messaggio di vicinanza in questo doloroso momento”.

“Con la scomparsa di Edi Colaoni – si sono aggiunti il segretario e vice segretario Lega FVG sen. Marco Dreosto e on. Graziano Pizzimenti – il nostro movimento perde un punto di riferimento per molti, un uomo di grande valore sempre presente e attivo nella vita del nostro partito. La sua dedizione al territorio, il suo impegno politico e la sua vicinanza ai cittadini hanno caratterizzato il suo operato nella vita pubblica della nostra comunità. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.”