Reati in calo nell’Udinese: le azioni messe in campo funzionano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine e nel suo hinterland i reati, in particolare i furti, sono in netta diminuzione. Lo ha reso noto il prefetto di Udine Domenico Lione, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolta questa mattina in via Pracchiuso, raffrontando i dati relativi al 2024 e quelli riguardanti l’anno appena trascorso.

Soddisfatto l’assessore alla Sicurezza partecipata di Palazzo D’Aronco, Rosi Toffano.

La diminuzione dei reati, seppur in maniera più contenuta, si è verificata anche in diversi comuni dell’hinterland.