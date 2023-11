GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Holostem è salva, Rebecca può continuare a sperare in una cura. E’ una bellissima notizia quella ricevuta dalla famiglia della bambina di Gorizia affetta da Epidermolisi Bollosa: negli ultimi giorni infatti era in bilico il futuro dell’azienda che svolge da anni ricerche su terapie avanzate in grado di aiutare i cosiddetti bambini farfalla come Rebecca. Entro oggi infatti il Ministero per le Imprese e il Made in Italy doveva dare l’autorizzazione per la cessione delle quote di Holostem ad Enea Tech Biomedical, la fondazione di diritto privato vigilata proprio dall’ente guidato dal ministro Adolfo Urso: il rischio, in caso contrario, era la liquidazione della società. Con essa sarebbero andate in fumo le speranze di Rebecca e della sua famiglia. Ed il via libera è arrivato in extremis, annunciato proprio dall’esponente del governo Meloni.

“Abbiamo raggiunto una soluzione – ha detto il Ministro – non possiamo ovviamente lasciare soli questi bambini e le loro famiglie”. Entusiasti i genitori di Rebecca: “Holostem è salva – sottolineano – erano queste le notizie che volevamo sentire: grazie a tutti coloro che ci hanno appoggiato”.