Record di detenuti per il carcere di Udine

Un nuovo triste record di detenuti è stato registrato a Udine nelle ultime ore. Nella casa circondariale di via Spalato, infatti, attualmente sono ospitate 190 persone. Un numero mai raggiunto prima, sottolinea il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale in una nota.

“La situazione è intollerabile sia per le persone ristrette che per la polizia penitenziaria e per tutta l’amministrazione penitenziaria”, riferiscono il garante Andrea Sandra assieme a Franco Corleone, già Garante di Udine e referente per la Società della Ragione. In una conferenza stampa indetta alle 12, saranno rivolte precise richieste all’Azienda Sanitaria, ai Vigili del fuoco, alla Magistratura di cognizione e di sorveglianza.