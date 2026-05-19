Recruiting Day a Tolmezzo il 17 giugno: 71 posizioni aperte

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà il Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo ad ospitare il prossimo 17 giugno il sedicesimo Recruiting Day organizzato dalla Regione da inizio anno. Nell’occasione saranno messe a disposizione 71 posizioni lavorative: i profili richiesti riguardano il settore operativo, tecnico ed impiegatizio. Sono sedici le aziende della zona della Carnia che hanno aderito al progetto.

L’area della Carnia guarda con fiducia al settore dell’automotive nonostante le difficoltà dovute alle contingenze internazionali.