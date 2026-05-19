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Cronaca
Sono 16 le aziende che hanno aderito alla giornata di reclutamento

Recruiting Day a Tolmezzo il 17 giugno: 71 posizioni aperte

A disposizioni posizione nei settori operativo, tecnico ed impiegatizio
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà il Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo ad ospitare il prossimo 17 giugno il sedicesimo Recruiting Day organizzato dalla Regione da inizio anno. Nell’occasione saranno messe a disposizione 71 posizioni lavorative: i profili richiesti riguardano il settore operativo, tecnico ed impiegatizio. Sono sedici le aziende della zona della Carnia che hanno aderito al progetto.

L’area della Carnia guarda con fiducia al settore dell’automotive nonostante le difficoltà dovute alle contingenze internazionali.

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