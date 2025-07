Recuperare dispersi in montagna e in acqua, esercitazione al Lago del Predil

Un’esercitazione congiunta della Guardia di Finanza ha messo alla prova la prontezza di soccorso alpino, aereo e subacqueo al Lago del Predil. L’attività addestrativa è avvenuta in scenari d’alta quota e in ambiente lacustre con la simulazione della scomparsa di due escursionisti. Il primo, bloccato in zona impervia, è stato recuperato con il verricello dall’elicottero di Bolzano, dimostrando precisione nelle manovre aeree. Contemporaneamente, i sommozzatori di Trieste, elitrasportati da Ronchi dei Legionari, hanno simulato il recupero del secondo disperso dalle acque del lago. Le operazioni, precedute da un briefing dettagliato, hanno confermato l’efficacia dell’azione integrata delle unità, anche in scenari complessi.