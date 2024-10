Recuperata l’ex Latteria di Casasola, simbolo della tradizione friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato celebrato oggi il recupero dell’ex Latteria di Casasola a Majano. L’edificio, in disuso dagli anni ’80 – uno dei pochi a non essere stato gravemente danneggiato dal sisma del 1976 – è stato trasformato in uno spazio espositivo che racconta la vita rurale e casearia del passato.

La Regione ha sostenuto il progetto, che mira a conservare la memoria della cultura friulana legata alle latterie, un tempo luoghi di solidarietà e cooperazione per le comunità locali. “Si tratta di un simbolo con una doppia testimonianza – ha riferito l’assessore regionale Barbara Zilli – quella dell’esperienza rurale e quella della rinascita, ovvero del rilancio economico generato da una ricostruzione diventata un modello per tutta l’Italia”.