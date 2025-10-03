Recuperati tre escursionisti smarriti sopra Passo Tanamea

Si è conclusa intorno alle tre del mattino una complessa e faticosa operazione di soccorso che ha visto mobilitati circa venti specialisti nelle Prealpi Giulie. I tecnici hanno tratto in salvo tre escursionisti, due dei quali sessantenni friulani della Bassa, bloccati dal pomeriggio del 2 ottobre in una zona impervia a quota mille metri, sopra Casera Pian di Mea e Passo Tanamea.

Il gruppo aveva raggiunto la cima del Montemaggiore e, percorrendo la Cresta Ovest con l’intenzione di scendere sul sentiero 711a, ha smarrito la traccia a circa 1100 metri, finendo in un ripido canale roccioso e boscato sopra Casera Menon. Nonostante la copertura telefonica estremamente scarsa, sono riusciti a lanciare l’allarme al 112, permettendo l’attivazione immediata delle squadre del Soccorso Alpino (Udine – Gemona), della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco (tra cui squadre SAF).

Le operazioni, rese proibitive dal buio e dal terreno scosceso, roccioso e ricoperto di fitta vegetazione, hanno richiesto un approccio ‘a piedi’ poiché le condizioni non consentivano l’uso dell’elicottero. I soccorritori hanno lavorato in sinergia per ore, equipaggiando lunghe calate con corde e paranchi per muoversi in sicurezza.

Intorno alle 22, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il primo escursionista, il più in difficoltà, stremato e infreddolito, rimasto bloccato nel canale. Gli altri due si erano spostati leggermente più in alto per cercare segnale telefonico. L’uomo è stato stabilizzato, adagiato in barella e trasportato a spalla con un complesso sistema di sicurezza di risalita e ridiscesa. I compagni, benché stanchi, sono stati assicurati a corda fissa e assistiti nella discesa. La missione si è conclusa con successo, con tutti gli escursionisti incolumi e il rientro delle squadre alle 3:00.