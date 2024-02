Recupero di Cave del Predil, Massimo Canali designato commissario straordinario

L’ingegner Massimo Canali, attuale direttore centrale della Difesa dell’ambiente, è stato designato come commissario straordinario per gli interventi di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil. La scelta, come ha spiegato in I Commissione consiliare l’assessore regionale competente, Fabio Scoccimarro, si inquadra “nell’ultima fase delle operazioni di messa in sicurezza dell’ex bacino minerario, che dovranno concludersi entro la fine del 2025”.

“La necessità ravvisata – ha affermato l’assessore – è stata quella di portare a termine le attività di bonifica per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario. Viene così velocizzato un ritardo accumulato sin dal periodo pandemico e dovuto anche alle nuove modifiche progettuali atte a migliorare l’isolamento della sorgente primaria di contaminazione”. Scoccimarro ha anche precisato che “la designazione non ridetermina il trattamento economico dello stesso Direttore centrale, che resta immutato”.

La I Commissione consiliare, sotto la presidenza di Alessandro Basso (FdI), ha dato il via libera a maggioranza alla nomina del direttore Canali, anche se qualche perplessità, con la relativa richiesta di chiarimenti, è emersa dagli interventi dei consiglieri di Opposizione. Dopo aver premesso che “tutte le amministrazioni regionali, di destra o di sinistra, hanno avuto il commissario, istituito con una norma del 1999”, Scoccimarro ha delegato i suoi uffici a fornire spiegazioni più dettagliate. È emerso così che, al termine del commissariamento, la proprietà del comprensorio attualmente in capo alla Regione sarà trasferita al Comune di Tarvisio e che i lavori dei prossimi due anni – dal costo di circa 2 milioni, che vanno ad aggiungersi ai 2,5 già spesi – comportano la messa in sicurezza idrogeologica dei bacini di sedimentazione e la bonifica ambientale relativa alla presenza del tallio, un metallo che a valori elevati può avere impatti sanitari. L’ingresso dell’ex miniera è già visitabile e, al termine del recupero, il Comune di Tarvisio potrà ampliare l’attività storico-culturale a Cave del Predil.