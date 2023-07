Recupero dell’ex Frigo di Udine salvo: dalla Regione 13 milioni

“Il recupero dell’ex Frigo di Udine torna nell’agenda politica regionale grazie a un impegno che abbiamo ottenuto dalla Giunta, la garanzia allo stanziamento di oltre 13 milioni di euro”. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Partito democratico) a margine della discussione dell’assestamento estivo.

Il Pd aveva presentato un emendamento che concedeva al Comune di Udine uno stanziamento di 13milioni e 450mila euro per un intervento nell’area dell’ex Frigo: in accordo con la Giunta questo è stato ritirato e quindi convertito in un ordine del giorno che impegna l’esecutivo regionale a intervenire in tal senso. “Un ringraziamento va agli assessori Zilli e Amirante che hanno compreso la portata di tale investimento e il significato che assume per la città” aggiunge Pozzo. Sul tavolo del capoluogo friulano, continua il consigliere, “ci sono certamente molti temi strategici, anche per quanto riguarda le opere pubbliche, che avranno necessità di una forte collaborazione tra Comune e Regione”.

Sull’ex frigo, sottolinea Pozzo, “oltre all’importanza del recupero, c’è l’urgenza di procedere nei tempi dettati dal Pnrr. Dal piano nazionale sono infatti arrivati 10 milioni di euro, ma l’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime ha più che raddoppiato la previsione di spesa mettendo a rischio che questa e altre opere vadano a buon fine”. Per questo motivo il Pd ha portato in Consiglio regionale la problematica. “Per ottenere l’impegno alla copertura finanziaria, previa autorizzazione da parte del ministero dell’Interno a dilazionare i tempi dell’aggiudicazione dei lavori, cosa di cui il Comune di Udine è in attesa di risposta” conclude il rappresentante dem.