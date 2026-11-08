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Redivo superstar trascina la UEB al successo contro Sassari

Il "sindaco" firma 38 punti personali nel 70-67 conclusivo. Sardi agganciati in classifica
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Autore: Redazione

L’ha fatto ancora Lucio Redivo. L’hombre del partido è nuovamente il campione di Bahia Blanca, che prende per mano Cividale e con 38 punti personali regala l’ennesima sinfonia, valevole il successo in rimonta nel big match contro Sassari.

Pronti via e il sabato sera del “PalaGesteco” si apre con un parziale di 8-0 per gli ospiti, firmato da Brooks, Vitali e Flood, che costringe subito il playmaker argentino a giocate di puro talento. Le triple dei lunghi Matteo Berti e Filippo Baldi Rossi danno consistenza alla reazione gialloblu, chiusa in ritardo di una sola lunghezza al primo intervallo breve.

Anche gli sopiti si affidano alle conclusioni dalla distanza per solcare il massimo divario di 9 punti, grazie a due bombe consecutive di Michele Vitali, a cui risponde il nipote acquisito Tommaso Vecchiola, sferrando la tripla tanto promessa al patrigno, Luca Vitali, coach dei sardi. Le Eagles comandano la sfida a rimbalzo, e un nuovo show di Redivo riporta la UEB a -4, per il 36-40 che accompagna le squadre negli spogliatoi.

Con Knight ancora indisponibile e Ferrari lasciato a sedere per scelta tecnica, Werther Bellinaso apre il secondo tempo con piazzato dall’arco e schiacciata in campo aperto. Redivo conserva le proprie percentuali al tiro, ma Sassari trova in Aromando il finalizzatore capace di ristabilire un vantaggio di 8 punti.

Si entra così nel quarto decisivo, aperto dal canestro più fallo subito da “magic” Redivo, che in assenza di apporti offensivi da parte di Luca Cesana e Cosimo Costi, 0 punti per entrambi, si carica l’intero peso dell’attacco. Non c’è modo di fermare il numero 3, che prima pareggia la gara, poi, sfruttando l’uscita per falli di Nobili, firma il sorpasso. Cividale allarga la difesa e concede punti solo ai tiri liberi, per un parziale di 21-10 chiuso dal sottomano di Baldi Rossi. Nei 7 centesimi residui Alessandro Grande fallisce la tripla del pareggio, e Cividale può esultare per il terzo successo consecutivo, culminato con la standing ovation per il “sindaco”, Lucio Redivo.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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