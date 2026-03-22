Referendum, in FVG buona l’affluenza

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L’affluenza alle 19 ha superato il 42,32% secondo i primi dati giunti da metà delle 1354 sezioni presenti in Friuli Venezia Giulia, posizionando la nostra come sesta regione d’Italia per numero di cittadini che si sono già recati ai seggi.
Dei 931.731 cittadini chiamati alle urne, alle 12 aveva votato il 17,8 per cento, contro una media nazionale del 14,9 per cento.
Ricordiamo che si vota oggi, fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7.00 alle 15. Il referendum non prevede il raggiungimento del quorum: conterà solo la maggioranza dei voti validi.