Referendum, trionfa il No ma in Fvg vince il Si

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trionfa il No a livello nazionale, ma in Friuli Venezia Giulia la maggioranza elettori ha scelto il Si. La nostra regione è andata in controtendenza rispetto al dato italiano, dove a prevalere in modo netto è stata la contrarietà alla riforma sulla giustizia con il No che si è attestato sul 53.7%, trascinato dal voto del Sud e del centro e da quello delle grandi città. Il Friuli Venezia Giulia invece ha detto altro: qui ha vinto il Si, con il 54.5%, grazie soprattutto al vento forte delle province di Udine e Pordenone, dove l’approvazione alla riforma è stata superiore al 57%, mentre in quelle di Trieste e Gorizia ha avuto la meglio il No rispettivamente con il 53 ed il 52%. Da evidenziare come nei quattro Comuni capoluogo regionale il trend sia stato conforme a quello delle grandi città italiane e abbia dunque vinto il No: a Udine col 52%, a Trieste col 53%, a Pordenone col 50.5% e a Gorizia con uno scarto minimo, toccando il 50.1%. E proprio nella provincia isontina c’è da registrare il dato di Monfalcone, dove un anno fa il centrodestra si era imposto in modo netto alle Comunali: ad imporsi in questo referendum è stato il No con il 51.6%.