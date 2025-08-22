  • Aiello del Friuli
venerdì 22 Agosto 2025
Cronaca
Operazione congiunta di Guardia Costiera, Polizia e Asugi

Refrigerazione fuori uso in un furgone, sequestrati 200 chili di prodotti ittici

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un carico di circa 200 chili di prodotti ittici, in gran parte granchi blu, è stato sequestrato nel corso di un'operazione di contrasto della pesca illegale e alla prevenzione dell'immissione in commercio di prodotti privi di tracciabilità e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, condotta da Guardia Costiera di Monfalcone, Polizia di Stato di Gorizia e Asugi. La scoperta è avvenuta durante un controllo in autostrada, quando gli agenti hanno fermato un furgone isotermico diretto all'estero. Il mezzo, con l'impianto di refrigerazione fuori uso, trasportava un carico non conforme agli standard previsti per il trasporto alimentare: oltre ad un cospicuo quantitativo di granchio blu erano presenti anche altre tipologie di pescato. La merce era conservata a temperature troppo elevate, stipata in contenitori improvvisati e perfino occultata in un doppio fondo ricavato nel vano posteriore. L'intero quantitativo è stato sequestrato e avviato a distruzione sotto controllo sanitario, mentre ai responsabili sono state inflitte due sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

