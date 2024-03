Regeni, Meloni “gli accordi con Al Sisi non fermano la ricerca della verità”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso Giulio Regeni, come dimostra il processo che si è avviato, che il governo segue con molta attenzione e rispetto al quale ci siamo costituiti parte civile”.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto così oggi in aula al Senato alle critiche mosse dal segretario del Pd Elly Schlein dopo gli accordi siglati domenica con il presidente egiziano Al Sisi. Tre giorni fa, Schlein aveva affermato che il suo partito non avrebbe fatto accordi con i regimi come quello egiziano, che da anni sta coprendo gli assassini di Giulio Regeni. “Da Al Sisi – aveva sottolineato il segretario dem – dovrebbe pretendere i recapiti dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati”.

E che la ricerca della verità sulla tragica fine del ricercatore di Fiumicello non si fermerà lo ha ribadito anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Gli accordi con L’Egitto – ha spiegato Tajani – non hanno nulla a che vedere con il processo Regeni, che deve andare avanti, deve essere fatta luce. In ogni incontro che abbiamo avuto con il presidente al Sisi, anche io personalmente, abbiamo ribadito – ha continuato – l’importanza dell’azione che sta svolgendo la magistratura italiana per scoprire la verità sulla vicenda e assicurare i colpevoli alla giustizia”.