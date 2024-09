Regeni, al processo contro gli 007 egiziani parlano Renzi e Minniti

Processo a carico dei quattro 007 egiziani per la morte di Giulio Regeni: oggi in udienza l’ex premier Matteo Renzi e l’ex Ministro degli Interni Marco Minniti.

“Quando accade questo delitto efferato noi reagimmo arrivando al richiamo dell’ambasciatore” – ha detto Renzi, sentito in aula come testimone. “Io dopo tragica vicenda di Giulio ho incontrato Al Sisi al G20 in Cina nel settembre del 2016. Lo incontrai per esprimere delusione. Agli egiziani dicemmo subito ‘non accetteremo verità di comodo’: questo è il filo rosso dei mesi successivi alla morte di Regeni. A marzo del 2016 l’Egitto ci diede una verità di comodo che noi respingemmo”. Così l’ex premier ha risposto alle domande formulate dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, e dal Procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

Renzi all’epoca dei fatti era Presidente del Consiglio. Oltre a lui, in questa udienza, testimonierà Marco Minniti, Ministro dell’Interno durante il Governo Renzi. Imputati nel processo, che si celebra davanti alla Corte d’Assise, sono quattro 007 egiziani.

Renzi ha riferito di come il rapporto tra il Governo italiano e l’Egitto fosse “molto buono fino alla vicenda terribile e drammatica di Giulio Regeni”, “Fino alla morte di Regeni c’era collaborazione – ha spiegato – poi una rottura sostanziale delle relazioni con il richiamo dell’ambasciatore”. “Sono rimasto sconvolto dall’atteggiamento degli egiziani – ha detto ancora in aula Renzi. Ho avuto l’impressione che anche Al Sisi sia rimasto sconvolto dalla nostra reazione”, ha aggiunto. Lui mi disse in Cina: ‘Mi rimandi l’ambasciatore?’ Dissi: ‘No'”. Renzi ha poi espresso “vicinanza alla famiglia” del ricercatore friulano. che ha visto un ragazzo ucciso in quel modo.