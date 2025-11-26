Regime di massima sicurezza ma col cellulare: controlli nel carcere di Tolmezzo

Anche nel carcere di Tolmezzo, questa mattina, sono scattate le perquisizione a carico di alcuni detenuti in regime di massima sicurezza. L’operazione, attuata dalla Direzione investigativa antimafia di Genova, aveva come obiettivo quello di verificare l’eventuale presenza di telefoni cellulare in uso ai detenuti stessi.

Sono 31 le persone indagate, a vario titolo, per introduzione di dispositivi e ricettazione aggravati dall’associazione mafiosa. Oltre al penitenziario di Tolmezzo, nel mirino degli investigatori sono finite le strutture di Fossano, Ivrea, Alessandria, Cuneo, Chiavari, La Spezia, Parma, San Gimignano, Lanciano, Rossano e Santa Maria Capua Vetere

I cellulari, alcuni di piccolissime dimensioni, muniti di schede sim, venivano introdotti attraverso pacchi spediti o consegnati in occasione delle visite dei familiari in carcere, anche loro indagati, e fatti poi circolare tra i detenuti.