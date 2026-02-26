  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
giovedì 26 Febbraio 2026
Consegnate dal comitato al presidente del Consiglio Mauro Bordin

Regione, 3.144 firme per limitare il forno crematorio di Beivars

Attualmente ci sono 9 mila cremazioni a livello regionale
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alla fine sono 3.144 le firme raccolte dal Comitato Beivars Vive! per chiedere alla Regione di legifera in tema di forni crematori. Il movimento era nato con la nascita del nuovo impianto accanto al cimitero di Paderno che è pressoché completato e che a regime potrà arrivare alla cremazione di 8mila salme. Un numero sproporzionato hanno spiegato al presidente del Consiglio, Mauro Bordin, i rappresentati del comitato i quali hanno sottolineato che i decessi annui in regione sono 15.500 con circa 9mila cremazioni e che i tre impianti esistenti, Gemona, Cervignano e Trieste, sono sufficienti.

Obiettivo del comitato è di chiedere un limite all’impianto di Paderno di 2.400 cremazioni visto che il forno è collocato in un centro fortemente abitato e vicino alle scuole e non esiste una casistica sui danni che questi impianti possono arrecare alle persone viventi.

Tante le domande del presidente Mauro Bordin il quale ha spiegato che le firme verrano comunque consegnate alle tre commissioni competenti anche se c’è già una richiesta di audizioni presentata dal consigliere della Lega Alberto Budai.

