Regione, alluvione novembre: nuovi contributi per i mezzi

Un nuovo canale contributivo per motocicli, quadricicli e autocarri ad uso privato. La giunta regionale su proposta dell’assessore Riccardo Riccardi e accogliendo le istanze del territorio ha aperto a nuovi sostegni economici per le vittime dell’alluvione di novembre che ha colpito la zona di Versa e Cormons. Il presidente Massimiliano Fedriga ha anche annunciato che dopo il maltempo di questi giorni verranno fatte delle valutazioni se creare dei sostegni economici in particolare al comparto agricolo.

L’esecutivo su proposta degli assessori Barbara Zilli e Sergio Emidio Bini ha anche approvato il nuovo basket bond per attrarre investimenti per 50 milioni di euro con uno strumento di garanzia per l’efficientamento energetico delle Pmi.

Via libera anche ai bandi per le imprese del turismo, per un totale di 3 milioni e con le domande presentabili da giugno mentre per le certificazioni delle imprese si partirà a fine maggio per un totale di 690 mila euro. I due documenti sono stati approvati su proposta dell’assessore Bini.

L’assessore Zilli ha invece tracciato il bilancio sul Pnrr che ha visto l’80% dei progetti realizzati a carico della Regione per un totale di 2,8 miliardi di euro spesi.