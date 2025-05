Regione, è crisi di maggioranza: 7 assessori su 10 rimettono deleghe a Fedriga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La crisi della maggioranza è ufficialmente aperta. Le dichiarazioni alla stampa del ministro Ciriani, esponente di Fratelli d’Italia, hanno rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lega, Forza Italia e Lista Fedriga Presidente hanno deciso di rimettere tutte le rispettive deleghe nelle mani del Governatore, al quale hanno espresso massima fiducia.

Restano di fatto al loro posto gli assessori meloninani: Anzil, Amirante e Scoccimarro. Ma è chiaro che a questo punto ogni scenario è possibile, compresa la decisione del Presidente Fedriga di farsi sfiduciare dal consiglio. Tuttavia al termine del vertice il Governatore si è preso qualche giorno per decidere. Probabilmente fino a martedì, quando a Venezia, nella giornata conclusiva del festival delle Regioni, incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per un confronto chiarificatore. “Prenderò il tempo per fare le dovute valutazioni. Io faccio il presidente di Regione con un mandato popolare che mi chiede di dare risposte ai cittadini, che in questi anni penso abbiamo dato in modo molto positivo. E i cittadini hanno apprezzato. Io quindi mi allontano da possibili giochi di potere: quella politica non mi piace, voglio continuare a dare risposte ai cittadini”

Tutti i partiti di maggioranza hanno mal digerito le dichiarazioni sulla sanità e in particolare sull’ospedale di Pordenone del ministro Luca Ciriani, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia.

“Nel corso della riunione di maggioranza di oggi – riferisce il segretario regionale della Lega Marco Dreosto – abbiamo affrontato con preoccupazione la situazione venutasi a creare dopo le dichiarazioni del Ministro Ciriani, che di fatto, hanno aperto un’irresponsabile crisi di maggioranza. Parole – afferma Dreosto – che rappresentano una forzatura rispetto all’equilibrio e all’autonomia della gestione regionale, mosse più da ambizioni politiche personali che da un reale interesse per il buon governo del territorio”.

“Come primo partito della maggioranza – afferma – difendiamo la dignità del nostro ruolo e respingiamo esternazioni opache e strumentali che tentano di mettere in discussione l’operato del Presidente Fedriga e della sua Giunta, che continuano a godere di un ampio consenso tra i cittadini”.

Nessuna crisi di maggioranza, invece, secondo il segretario regionale di Fratelli d’Italia. “Ritengo che alcune posizioni, seppur espresse in modo incisivo, siano da attribuire a situazioni locali e che per nulla scalfiscano la tenuta della maggioranza. Per Fratelli d’Italia si deve andare avanti a lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia e dei suoi cittadini. Credo che l’ottimo operato della Giunta regionale e della stessa maggioranza debba proseguire sino alla sua naturale scadenza del 2028”. “Parleremo di Sanità regionale – prosegue Rizzetto – ed immagino che questo percorso sia da fare ancora attraverso il confronto, anche aspro ma propedeutico alle migliori soluzioni, coinvolgendo i Sindaci e gli amministratori, che da parte mia meritano un grande rispetto”. Parole che stridono pesantemente con le dichiarazioni degli altri segretari e dello stesso Fedriga.