Una riposta per supportare la filiera del bianco dopo il caso Electrolux. Come annunciato la giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore Sergio Emidio Bini a stanziato otto milioni per la filiera dell’elettrodomestico.
Un altro intervento importante riguarda i caregiver infatti su proposta dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi la regione mette a disposizione 1,1 milioni di euro che si traducono in un sostegno di 300 euro al mese per i caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima e i programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. L’assegnazione dipenderà dagli Ambiti territoriali sociali.