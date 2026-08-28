Regione, progetto con UniUd per fare studiare stranieri in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un progetto pilota che consentirà all’Università di Udine di iscrivere al secondo o al terzo anno del corso di infermieristica 15 studenti, già laureati, in Argentina e Ghana. La giunta regionale su proposta dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha approvato lo schema di convenzione che prevede dei paletti molto rigidi per gli aspiranti infermieri che potranno beneficiare di un contributo di 15 mila euro per spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione.

Nel dettaglio i cittadini dovranno sostenere una prova di equipollenza nel contesto delle norme vigenti e poi dovranno avere una frequenza consecutiva dei corsi e al conseguimento di almeno il 60 per cento dei crediti formativi annuali attesi. Sul piano professionale per non vedersi revocato il beneficio gli studenti dovranno partecipare ai concorsi del sistema sanitario regionale nei tre anni successi dopo la laurea e in caso di assunzione restare per almeno 5 anni in regione.