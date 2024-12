Regione pronta a sostenere la creazione del mercato coperto di Piazza XX Settembre

Il sogno di un mercato coperto in Piazza XX Settembre, a Udine, è sempre più vicino. Il progetto del mercato coperto, già presentato sotto la Giunta Fontanini e sviluppato ora in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, è in corso di definizione. A confermarlo è anche l’ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Luca Vidoni, approvato durante il Consiglio comunale di giovedì scorso. La proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia prevede la realizzazione di uno spazio, all’interno del mercato coperto, da dedicare alla vendita di prodotti locali per valorizzare la filiera agroalimentare e le eccellenze friulane.

Il mercato coperto, ha riferito Vidoni, potrà beneficiare del supporto della Regione, che sta valutando lo stanziamento di fondi. Proprio per questo Vidoni auspica tempi rapidi per avviare un progetto che considera cruciale per il rilancio della piazza.