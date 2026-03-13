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venerdì 13 Marzo 2026
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Copriranno costi per esercitazioni, addestramenti, campi scuola e progetti di sensibilizzazione

Regione stanzia 836mila euro per addestrare la Protezione Civile

Riccardi: "Puntiamo soprattutto a coinvolgere le nuove generazioni"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sostenere iniziative da realizzare lungo il corso del 2026 per formare volontari e potenziare così il servizio di Protezione Civile sul territorio. E’ l’obiettivo di uno stanziamento specifico, proposto dall’assessore regionale Riccardo Riccardi, approvato dalla giunta regionale per poco più di 836 mila euro. Le risorse sono così ripartite: 344.136 euro per esercitazioni ed eventi addestrativi, 252.000 euro per i campi scuola locali residenziali e 240.699 euro per progetti di sensibilizzazione e informazione destinati in particolare a giovani e studenti. I beneficiari di questi

contributi straordinari sono gli Enti locali e le associazioni di volontariato del territorio.

“È fondamentale proseguire nell’attività formativa del volontariato di protezione civile, che rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema – ha commentato Riccardi – . Quest’azione assume un valore ancor più significativo nell’anno in cui ricorderemo il cinquantesimo dal terremoto”.

L’intervento regionale coprirà le spese per il vettovagliamento, l’eventuale noleggio di mezzi, il consumo di carburante e la fornitura di gadget e dispositivi di protezione individuale.

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