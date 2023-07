Relax prima del concerto, i Måneskin sul pedalò

Un po’ di meritato relax prima del grande concerto. Anche oggi i Måneskin sono stati immortalati dai fan a Sistiana. Erano a bordo di due pedalò, intenti a godersi qualche momento di libertà in compagnia di alcuni amici. La band è a Trieste dalla scorsa settimana; ma appena può – tra una prova e l’altra – si concede un tuffo e un po’ di sole proprio nella vicina baia di Sistiana.

A scattare la fotografia (che potete vedere in alto) Giacomo Deperu, ex presidente di Arcigay “Nuovi Passi” di Udine e Pordenone. “Arrivo in kayak in una spiaggia della baia di Sistiana in cerca di una birra e quasi vado a sbattere a quello che credo solo assomigliare a Damiano dei Måneskin”, ci racconta divertito. “Nessuno lo fotografava né indicava, nonostante la spiaggia affollata”. “Loro – prosegue Deperu – per nulla divi, salgono in pedalò e partono in mezzo alla baia”.

Insomma, svago necessario per ricaricarsi mentalmente e fisicamente in vista della data zero di domani. Il mega concerto di domenica 19 luglio porterà nel capoluogo regionale oltre 25 mila spettatori e darà il via al nuovo tour che Damiano, Victoria e soci porteranno in 5 stadi d’Italia. Proprio per agevolare l’afflusso degli spettatori, a Trieste sono stati allestiti tre parcheggi di interscambio con navette al Saba Silos di piazza Libertà, al Montedoro Shopping Center di Muggia e al supermercato Eurospar di via dell’Istria.