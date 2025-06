Reperto dell’Ecuador in vendita online: i carabinieri lo recuperano a Pordenone

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno recuperato e riconsegnato all’Ambasciatore della Repubblica dell’Ecuador in Italia un sigillo in terracotta, detto “pintadera”. Si tratta un antico timbro risalente a un periodo ricompreso tra il IV e a.C. e il XVI sec d.C., di piccole dimensioni ma perfettamente conservato. L’attività d’indagine ha permesso ai militari di localizzare il fossile nell’abitazione di un privato cittadino di Pordenone, che lo aveva messo in vendita online. Il cittadino che aveva pubblicizzato il bene sul web era ignaro delle specifiche tutele di legge sul reperto, ed è stata accolta delle autorità la sua buona fede.