Replica Bibbia di Gutenberg alla Biblioteca Nazionale Paraguaiana

Si è svolto ieri alle dieci del mattino (ora di Asuncion) l’incontro per la cerimonia della firma dei documenti della donazione e la consegna ufficiale della replica della Bibbia di Gutenberg realizzata e donata dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense alla Biblioteca Nazionale del Paraguay.

Presenti l’ambasciatore d’Italia in Paraguay, Marcello Fondi, l’arcivescovo emerito di Asuncion, monsignor Edmundo Valenzuela, il direttore della Biblioteca Nazionale Paraguaiana, Javer Ortiz, il rettore dell’Università Cattolica di Asuncion, padre Narciso Velazquez e il maestro, direttore d’orchestra, italo-paraguaiano, Stefano Pavetti (che si è molto adoperato per mettere in contatto la Fondazione friulana e le Istituzioni paraguaiane), la Fondazione Scriptorium Foroiuliense è stata rappresentata dal responsabile dell’ufficio stampa, Carlo Tomaso Parmegiani che, dopo un breve saluto e un ringraziamento per la splendida ospitalità paraguaiana, ha lasciato la parola al presidente della Fondazione, Roberto Giurano che, in collegamento video dall’Italia, ha spiegato come è stata realizzata la copia della bibbia di Gutenberg e l’importante significato della donazione per il rafforzamento delle relazioni italo-paraguaiane.

Anche l’ambasciatore Fondi ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento per la diffusione della cultura e per l’approfondimento dei rapporti fra Italia e Paraguay.

Dai rappresentanti paraguaiani è venuto un grande ringraziamento alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense per l’importante donazione, un enorme apprezzamento per la bellezza e la preziosità del manufatto, nonché la sottolineatura del ruolo avuto dalla Bibbia di Gutenberg nella diffusione della cultura in generale e del messaggio cristiano nel mondo in particolare.

La copia donata al Paraguay è una delle sette copie realizzate dallo Scriptorium in carta di cotone fatta a mano e con l’utilizzo di tecniche di stampa del tutto simili a quelle utilizzate dallo stesso Gutenberg. Il Paraguay sarà l’unica Nazione del Sudamerica a riceverne una copia e questo aspetto è stato sottolineato con orgoglio delle autorità paraguaiane presenti che hanno anche ribadito l’intenzione di valorizzarla in ogni modo possibile e in particolare facendola visitare alle scolaresche per diffondere l’abitudine allo studio della storia e alla lettura fra i giovani paraguaiani.

Benedetta dall’arcivescovo emerito di Asuncion e posta sotto una teca di vetro allarmata, la replica fatta a San Daniele della Bibbia di Gutenberg, sarà la protagonista principale della “Settimana internazionale della Bibbia” che ha preso oggi avvio nella capitale paraguaiana.