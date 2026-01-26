  • Aiello del Friuli
lunedì 26 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Resi e storni truccati, cassiere di 21 anni pizzicato dai Carabinieri
Pintaudi cresce con Friulia: 1,2 milioni di investimento
“Il Mondo Fuori”: il festival dell’informazione torna a Cormòns
IA nelle imprese FVG: Open Day gratuito di accademIA
Carnia, al via i contributi per ridurre i costi delle microimprese...
Soia, scenari e sfide per il FVG: esperti a confronto a...
Uruguay, un mosaico per rinsaldare i legami con il Friuli
Misterioso alone arancione avvolge il cielo di Udine
Addio a Stefano Marangone, per 25 anni ha lottato contro la...
Nuovo tempio crematorio di Paderno, già 1.800 firme per ridurre le...
Cronaca

Resi e storni truccati, cassiere di 21 anni pizzicato dai Carabinieri

Il 21enne accusato di aver intascato 25mila euro da resi e storni fittizi
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un cassiere di 21 anni di Reana del Rojale è stato denunciato dai Carabinieri di Feletto Umberto per appropriazione indebita. Secondo le accuse, il ragazzo avrebbe intascato somme derivanti da operazioni di reso e storno di prodotti alimentari su clienti in realtà inesistenti.

L’amministratore della catena di supermercati aveva segnalato le anomalie, spingendo i militari a predisporre appostamenti all’interno e nel parcheggio del negozio, anche con personale in borghese. Al termine del suo turno alla cassa, il dipendente è stato fermato dai militari dell’arma, che hanno constatato l’effettiva presenza di una serie di operazioni anomale di reso/storno di prodotti alimentari, per un valore complessivo di 850 euro.

Le indagini proseguono per quantificare l’ammanco totale, stimato attualmente in circa 25mila euro, e verificare la reale entità delle operazioni irregolari.

