Resi e storni truccati, cassiere di 21 anni pizzicato dai Carabinieri

Un cassiere di 21 anni di Reana del Rojale è stato denunciato dai Carabinieri di Feletto Umberto per appropriazione indebita. Secondo le accuse, il ragazzo avrebbe intascato somme derivanti da operazioni di reso e storno di prodotti alimentari su clienti in realtà inesistenti.

L’amministratore della catena di supermercati aveva segnalato le anomalie, spingendo i militari a predisporre appostamenti all’interno e nel parcheggio del negozio, anche con personale in borghese. Al termine del suo turno alla cassa, il dipendente è stato fermato dai militari dell’arma, che hanno constatato l’effettiva presenza di una serie di operazioni anomale di reso/storno di prodotti alimentari, per un valore complessivo di 850 euro.

Le indagini proseguono per quantificare l’ammanco totale, stimato attualmente in circa 25mila euro, e verificare la reale entità delle operazioni irregolari.