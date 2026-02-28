Residenze fittizie a Udine, botta e risposta politico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La notizia delle 21 persone denunciate a Udine per residenze fittizie e irregolarità legate ai permessi di soggiorno accende il confronto politico in città. Fratelli d’Italia rivendica la propria linea su maggiori controlli. Una linea bocciata lunedì scorso in Consiglio comunale. Per la coordinatrice Ester Soramel “il controllo delle residenze è una questione di legalità ed equità, perché le irregolarità alterano l’accesso ai servizi pubblici”. Della stessa linea anche il consigliere patriota Giovanni Govetto. “Non si tratta di criminalizzare nessuno, ma di garantire regole chiare e controlli efficaci per tutti”, dice. “Ignorare il problema o minimizzarlo significa lasciare spazio a possibili abusi a danno dei cittadini, come comprovato dalle indagini della Polizia di Stato di Udine”.

Replica l’assessore alla sicurezza Rosi Toffano, che difende l’operato dell’amministrazione: “Il Comune ha sempre collaborato con la Questura tramite anagrafe e polizia locale, compatibilmente con il personale disponibile. Le polemiche su questo tema sono sterili e inutili”.