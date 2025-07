Resinovich, a gennaio gli esiti delle analisi sul materiale sequestrato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 120 giorni a partire dall’8 settembre per cercare di trovare degli indizi sul materiale sequestrato del caso Resinovich. La gip, Flavia Mangiante, ha conferito l’incarico ai periti Paolo Fattorini, Chiara Turchi e Eva Sacchi di analizzare i resti piliferi trovati sul corpo di Liliana Resinovich, il cordino e i sacchi neri nei quali era contenuto il corpo, sui coltelli e sui vestiti sequestrati al marito Sebastiano Visintin, unico indagato al momento.

I tecnici che saranno affiancati dai periti di parte avranno il compito di rispondere a 13 quesiti posti dalla Gip per cercare di capire se Resinovich è stata uccisa, come sostiene la Pm Ilaria Iozzi, o se si è trattato di un suicidio come invece era stato ipotizzato in un primo momento.

Resta pendente il ricorso degli avvocati Bevilacqua alla corte di Cassazione per chiedere una perizia sugli esami medico legale e in particolare sulla vertebra lesionata che secondo il preparatore anatomico è stata danneggiata in sede di autopsia e che nella perizia Cattaneo viene invece indicata come possibile prova di un soffocamento.