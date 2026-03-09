Resinovich, altri 90 giorni per le analisi dei reperti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre mesi, serviranno ancora 90 giorni – al momento – ai periti per le analisi sui reperti del caso Resinovich. I tecnici hanno chiesto e ottenuto dalla Gip Flavia Mangiante ulteriore tempo per completare la perizia su cordini, sacchi, bracciale, coltelli, suole delle scarpe e gli abiti di Liliana Resinovich ritrovati sulla donna il 5 gennaio quando è stato scoperto il corpo. Le analisi sono in corso anche sugli abiti di Sebastiano Visintin, il marito e al momento unico indagato.

Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi, i periti incaricati, avevano già chiesto una prima proroga rispetto ai 120 giorni previsti dall’otto settembre quando sono iniziate le analisi nel laboratorio di Ancona.

Si tratta di un ulteriore tassello sulla complessa indagine ora coordinata dalla Pm Ilaria Iozzi per cercare di fare luce sul mistero della morte della donna scomparsa di casa il 14 dicembre 2021. Al momento ci sono due perizie medico legali con i medici Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli che parlavano di suicidio, nei giorni del ritrovamento del corpo, e quella della professoressa Elena Cattaneo che parla di omicidio eseguita sui documenti e dopo l’esumazione del corpo della Resinovich.