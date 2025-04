Resinovich: attesa per l’interrogatorio di Visentin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potrebbe essere sentito nei prossimi giorni, forse anche domani, Sebastiano Visentin, da martedì scorso iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Liliana Resinovich, sua moglie. Visentin al momento non è a Trieste, è andato via il weekend per un giro in Carinzia e nel tarvisiano dove ha fatto tappa per un giro del lago del Predil e più volte si è detto tranquillo.

La squadra mobile della Questura di Trieste proprio martedì scorso ha effettuato una lunga perquisizione nella casa di via Verrocchio dove viveva con la moglie, portando via oggetti con le lame come coltelli e forbici e dei capi di abbigliamento che l’uomo indossava il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Resinovich. Verranno quindi eseguiti degli accertamenti anche sugli oggetti rinvenuti sul corpo della donna trovato il 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste a poca distanza in linea d’aria dalla casa di via Verrocchio.

Visentin è stato interrogato diverse volte in questi anni ma mai come indagato e questo potrebbe cambiare le cose.