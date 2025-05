Resinovich, il 23 giugno l’incidente probatorio con Sterpin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 23 giugno. Sarà questo molto probabilmente il giorno in cui Claudio Sterpin dovrà essere ascoltato davanti alla Pm Ilaria Iozzi e ai periti anche di parte nell’incidente probatorio richiesto dalla procura. L’amico speciale di Liliana Resinovich sarà ascoltato in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede e poi sui rapporti con la donna scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio nel parco dell’ex Opp. Lo stesso Sterpin aveva più volte indicato nel marito della donna, Sebastiano Visintin, la persona in grado di spiegare com’è morta Resinovich.

La procura aveva avanzato richiesta di incidente probatorio vista l’età di Sterpin e per cristallizzare la testimonianza che a quel punto avrebbe il valore di prova in un potenziale processo.

Al momento sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio c’è solo il nome di Sebastiano Visintin il quale, secondo la ricostruzione della procura, avrebbe aggredito la moglie in via Weiss, poco distante da dov’è stato recuperato il copro, con afferramenti, compressioni, percosse urti e graffi per poi causarne la morte mediante soffocazione esterna diretta afferrando e comprimendo il volto della vittima.