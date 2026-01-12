Resinovich, la Cassazione: nessuna super perizia medico legale

Non ci sarà nessuna super perizia medico legale. Il caso Resinovich, al momento, non vedrà nessun capitolo aggiuntivo dopo che la Corte di Cassazione ha definito «Inammissibile» il ricorso degli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, che difendono Sebastiano Visintin unico indagato per la morte di Liliana Resinovich.

Il ricorso era arrivato dopo il niet della Gip Flavia Mangiante a un incidente probatorio sulle due perizie esistenti: la prima a firma Costantinides eseguita subito dopo il ritrovamento del corpo della donna nel parco dell’ex Opp di San Giovanni e nella quale si parla di suicidio; la seconda che, viceversa, escludeva il suicidio e a cura della professoressa Cattaneo, eseguita sulla base di atti e sulla riesumazione del corpo.

La Cassazione ha ritenuto la decisione di Mangiante pienamente nei poteri discrezionali del giudice e non ci siano motivi anomali tali da giustificare l’intervento della Corte la quale ha inoltre condannato Visintin a pagare 3 mila euro di ammenda e le spese legali.

I Bevilacqua sottolineano quindi che «A scanso di equivoci che possano essere ingenerati nell’opinione pubblica: la Cassazione non si è addentrata nel merito della questione inerente i mancati accertamenti peritali che questa Difesa aveva richiesto, bensì si è limitata a definire un principio di natura squisitamente processuale». I legali conferma che non è escluso il ricorso alla Corte europei dei diritti dell’uomo.