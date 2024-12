Resinovich: non ci sarebbero novità dalle nuove perizie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 15 dicembre potrebbe essere la giornata chiave sul caso di Liliana Resinovich. Entro quella data è attesa dal Gip Luigi Dainotti la super perizia a cui stanno lavorando l’anatomopatologa Cristina Cattaneo i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e l’entomologo Stefano Vanin. A Milano oggi c’è stato un incontro con i periti di parte tra cui il generale Luciano Garofano consulente del marito Sebastiano Visentin il quale conferma che non ci sarebbero elementi di novità. Bocche cucite in ogni caso e quindi restano aperte tutte le ipotesi con la conferma che la morte è avvenuta per asfissia legata ai sacchetti in cui è stata trovata la donna e che mancherebbe elementi per parlare di un corpo congelato dalla data della scomparsa al ritrovamento. La famiglia Resinovich insiste invece perché il caso venga riaperto per omicidio. Resinovich era scomparsa il 14 dicembre del 2021 per poi essere ritrovata senza vita il 5 gennaio all’interno di due sacchi di plastica poco lontano dalla sua abitazione. Dainotti aveva chiesto alla procura ulteriori indagini dopo una prima richiesta di archiviazione per suicidio e questi chiarimenti dovrebbero arrivare proprio dalla perizia.