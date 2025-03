Resinovich: picchiata e poi soffocata, ecco la perizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il corpo di Liliana Resinovich presentava «Lesività di natura contusiva al capo, alla mano destra e in altre parti del corpo» che hanno creato delle «plurime contusioni celebrali» poco prima che venisse causata «una asfissia meccanica esterna, tecnicamente soffocazione esterna diretta». La perizia dell’antropologa forense Cristina Cattaneo, coadiuvata dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall’entomologo Stefano Vani riassume così quanto accaduto a Liliana Resinovich prima di morire. La perizia, come anticipato, esclude che le ferite siano legate a una caduta accidentale, che la donna sia morta in altra data rispetto alla scomparsa e aggiunge che «non vi sono elementi tecnico scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio». Inoltre, come anticipato ieri, sono emersi «elementi piliferi dagli indumenti, dai sacchetti che avvolgevano il capo e dai peli pubici della vittima, per cui si suggeriscono approfondimenti genetici a mezzo di nuove tecnologie di sequenziamento ultra massivo». La procura intanto, con la nuova titolare del fascicolo Ilaria Iozzi, procederà con indagini sulla base degli elementi già acquisiti, sembra allontanarsi l’ipotesi che qualcuno venga iscritto sul registro degli indagati e anche di nuovi accertamenti.